ABD, Filistin’in isteği üzerine yardımı kesti

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Filistin’in isteği üzerine, Filistin Emniyetine yaptığı yardımları kesti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin yönetiminin talebi üzerine ABD’nin Filistin Emniyetine yaptığı yardımların kesileceğini duyurdu. Bugün, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının Filistin’i terk ettiği duyuruldu. ABD’den yapılan açıklamada, "Filistin yönetiminin talebi üzerine, Filistin’de Terörle Mücadele Kanununca belirtilen makamların yardımı ile finanse edilen bazı proje ve programları kapattık" ifadesini kullanıldı.

FKÖ istemişti

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Kongresi’nin 2018 sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak için bu istekte bulunduklarını söylemişti. Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz” demişti.

Filistin davalık olabilir

FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf, yardımların kesilmesi yönündeki talebin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirtmişti. Ebu Yusuf, "Emniyet teşkilatına yapılan 60 milyon dolarlık yardımı da istemiyoruz çünkü bunu aldık diye aleyhimizde milyarlarca dolarlık dava açılabilir" diye konuşmuştu.

