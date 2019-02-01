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ABD, Filistinlilere yapılan yardımları durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 22:29 | Son Güncelleme

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğunu açıkladı - ABD Dışişleri Bakanlığı, yardımların durdurulması kararının, Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığını bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu karara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğu onaylanırken kararın, Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında, Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan bir yazı gönderdiğini açıklamıştı.

Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin, söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." ifadesini kullanarak yardımların kesileceğini kaydetmişti.

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