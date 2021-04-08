ABD Filistinliler’e Yardımları Yeniden Başlatıyor

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Filistinliler’e yönelik askıya alınan yardımları tekrar başlatacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın açıkladığı plana göre Washington, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve diğer bazı alanlarda toplam 235 milyon dolarlık yardımları yeniden başlatıyor.
Blinken’ın yazılı açıklamasında ayrıntılandırdığı paket, insani, ekonomik ve kalkınma alanlarında yardımları içeriyor.
Karar, Başkan Joe Biden’ın, eski Başkan Trump’ın Filistinliler’e karşı çok İsrail yanlısı olmakla eleştirilen adımlarından bazılarını tersine çevirme yolunda attığı en önemli adım konumunda.
Blinken’ın açıkladığı paket, UNRWA programlarına 150 milyon dolar, ekonomik ve kalkınma yardımları programlarına 75 milyon dolar ve barışın inşası programlarına da 10 milyon dolarlık destekleri içeriyor.
Trump yönetimi, Filistin Yönetimi ile 2018 yılında bağları kopardıktan sonra yardımların neredeyse tamamını durdurmuştu. Bu hamle, Filistinliler’i, yaşayabilir bir devlete sahip olmalarını engelleme çabası olarak gördükleri koşullar altında İsrail’le müzakere yapmaya zorlama girişimi olarak yorumlanmıştı.
Filistinli liderler, Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini de Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararından sonra, ABD’nin barış çabalarını boykot etme kararı almıştı.
Blinken bugünkü açıklamasında, “ABD, Kongre ile birlikte çalışarak, Amerikan ekonomik, kalkınma ve insani yardımlarını Filistin halkı için tekrar başlatmayı planladığını açıklamaktan mutluluk duyuyor” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Filistinliler’e yeniden başlatılan yardımların ilgili ABD yasalarıyla “kesinlikle tutarlı” olduğunu vurguladı.
Price, ABD’nin Batı Şeria ve Gazze’deki kalkınma ortaklarının, yardımların niyetlenen yerlere gittiğini garantiye almak için “agresif risk azaltma sistemlerine” sahip olduğunu söyledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi Ahmed Ebu Huly de, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Richard Albright ile video konferans yoluyla görüşerek, bu “çok önemli destek” için takdirlerini ve bu tavrın devam etmesi beklentisini dile getireceğini belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat ise, “UNRWA konusunda İsrail’in duruşu, bu örgütün şu anki haliyle ihtilafa çözüm bulmaya yardımcı olmak yerine bunu daha da kalıcı hale getirdiği yönünde. Dolayısıyla, UNRWA’ya yenilen yardımlara, örgütün yapısı, hedefleri ve idaresinde önemli çapta değişiklikler de eşlik etmeli” açıklamasında bulundu.
BM de UNRWA’ye yardımların tekrar başlatılması kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, UNRWA’ye katkılarını azaltan ya da durduran başka ülkelerin de olduğuna dikkati çekerek, “Umarız ABD’nin kararı diğer ülkelerin de UNRWA’ya katkı yapmaya tekrar başlamasının önünü açar” ifadesini kullandı.
Blinken açıklamasında, ABD’nin Filistinliler’e “yaşamsal önemde güvenlik yardımları programlarını da yeniden başlatacağını” belirtti ancak ayrıntı vermedi.