ABD Filistinliler’e Yardımları Yeniden Başlatıyor

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Filistinliler’e yönelik askıya alınan yardımları tekrar başlatacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın açıkladığı plana göre Washington, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve diğer bazı alanlarda toplam 235 milyon dolarlık yardımları yeniden başlatıyor.

Blinken’ın yazılı açıklamasında ayrıntılandırdığı paket, insani, ekonomik ve kalkınma alanlarında yardımları içeriyor.

Karar, Başkan Joe Biden’ın, eski Başkan Trump’ın Filistinliler’e karşı çok İsrail yanlısı olmakla eleştirilen adımlarından bazılarını tersine çevirme yolunda attığı en önemli adım konumunda.

Blinken’ın açıkladığı paket, UNRWA programlarına 150 milyon dolar, ekonomik ve kalkınma yardımları programlarına 75 milyon dolar ve barışın inşası programlarına da 10 milyon dolarlık destekleri içeriyor.

Trump yönetimi, Filistin Yönetimi ile 2018 yılında bağları kopardıktan sonra yardımların neredeyse tamamını durdurmuştu. Bu hamle, Filistinliler’i, yaşayabilir bir devlete sahip olmalarını engelleme çabası olarak gördükleri koşullar altında İsrail’le müzakere yapmaya zorlama girişimi olarak yorumlanmıştı.