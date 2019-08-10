ABD, Fırat'ın doğusuna sevkiyatları sürdürüyor

HASEKE (AA) - MOHAMAD MİSTO/LEVENT TOK - ABD'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK işgal sahasına askeri ve lojistik sevkiyatları devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), dün akşam ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi.

Suriye'nin kuzeydoğusuna girdikten sonra iç bölgelere yol alan konvoyda, yaklaşık 70 tırın bulunduğu görüldü.

Tırlarda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı.

Çok sayıda akaryakıt tankerinin bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı tırlar da yer aldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü oluşumu olduğuna da dikkati çekmişti.