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"ABD Fırat'ın doğusunda çelişkili bir durumla karşı karşıya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani: "ABD'nin Suriye stratejisi çökmüştür. Şimdi de Fırat'ın doğusunda çelişkili bir durumla karşı karşıya. Mevcut şartlar ABD'nin Suriye'den çıkmasını dayatıyor"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin çöktüğünü ve Fırat'ın doğusunda da çelişkili bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Şemhani, başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası Batı Asya Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin Suriye'den çekilme planıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın devrilmesinde ABD'nin bir rolü olmadığını savunan Şemhani, "ABD'nin Suriye stratejisi çökmüştür. Şimdi de Fıratın doğusunda çelişkili bir durumla karşı karşıya. Mevcut şartlar ABD'nin Suriye'den çıkmasını dayatıyor. 2019'da ABD bölgeden çekilmeye başlayacak. ABD bu şekilde Basra Körfezi'nden de çıkmaya mecbur kalacak." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün İsrail'de yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

Trump da dünkü açıklamasında, "Hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim." ifadesini kullanmıştı.

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ırak İRAN Suriye şemhani

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