ABD FKÖ’nün Washington ofisini kapatıyor

FKÖ karara tepki gösterdi.Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisini kapatma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın nedeninin Filistinli liderlerin İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmaması olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Pazartesi günü açıklama yaparak hükümetin FKÖ’nün Washington’daki ofisinin kapatılması için talimat verdiğini ifade etti. Nauert, bu kararın, önceden uyarı yapmalarına rağmen FKÖ’nün “İsrail ile doğrudan ve anlamlı müzakerelerde” bulunacağına dair bir bulgunun olmaması nedeniyle alındığını kaydetti.

“Tam tersine FKÖ liderliği, henüz görmedikleri ABD’nin barış planını kınadı ve barış girişimleriyle diğer konularda ABD hükümetiyle bağ kurmayı reddetti” diyen Nauert, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebepten ve ABD Kongresi’nin kaygılarını yansıtmak maksadıyla, yönetim, FKÖ’nün Washington’daki ofisinin şu an itibarıyla kapatılmasına karar verdi.”

Filistin ile İsrail arasında doğrudan yürütülecek görüşmelerin “ileriye dönük tek yol” olduğunu belirten Nauert, FKÖ’nün ofisinin kapatılması adımının, barış anlaşmasını baltalamak isteyenler tarafından kötüye kullanılmaması gerektiğini belirtti. Nauert, “Kalıcı ve kapsamlı barışa erişmek için çabalarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.