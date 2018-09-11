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ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

11.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu yakası onlarca yıldır gerçekleşen en büyük kasırgaya dönüşme ihtimali bulunan Florence Kasırgası'na hazırlık yapıyor. Güney Carolina eyaletinin sahil bölgelerinde yaşamakta olan 1 milyon kişinin tahliyesine karar verilirken Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde de olağanüstü hal ilan etti.

Meteorologlar kasırganın ABD sahillerine kesinlikle ulaşacağını açıkladı

ABD'nin doğu yakası onlarca yıldır gerçekleşen en büyük kasırgaya dönüşme ihtimali olan Florence Kasırgası'na hazırlık yapıyor.

Hazırlıklar kapsamında Güney Carolina eyaletinin sahil bölgelerinde yaşayan 1 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verilirken Kuzey Carolina ve Virginia eyaletleri de olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililere göre halihazırda 4. seviyeye ulaşmış bulunan Florence Kasırgası, sahile yaklaştıkça daha da güçlenecek. 4. seviyedeki kasırgaların hızları saate 200 kilometreye kadar çıkıyor.

Florence pazartesi sabahı 2. seviyedeydi.

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Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak.

Hugo arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.

ABD'deki Ulusal Fırtına Merkezi de Florence'ın "aşırı derecede tehlikeli bir hava olayı" olduğunu açıkladı.

Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

Güney Carolina Salı öğlenden itibaren bir milyon kişiyi tahliye işlemlerine başlayacağını duyurdu. Yetkililer eyaletin fırtınanın tam gözünde yer aldığı uyarısında bulundu. Süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşurken su, pil ve camları kapatmak için gereken tahta plakalar hızla tükendi.

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ABD'ye ait uydu görüntüleri kasırganın Pazar günkü konumunu gösteriyor

Kuzey Carolina'da ise yetkililer tarımsal ürünlerin taşınmasına dair kuralları geçici olarak kaldırarak hasat döneminde ürünlerini yeni almış çiftçilerin fırtına başlamadan ürünleri bölgeden çıkarmasını hedefliyor.

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Dünyanın en büyük donanma üssü olan Norfol Üssü'ndeki savaş gemileri de fırtınaya limanda yakalanmamak için denize gönderilecek.

https://www.facebook.com/NavalStationNorfolk/posts/10155845435443494?__tn__=-R

Üs idaresi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda üs otoparkının önceki fırtınalarda da sele maruz kaldığını hatırlatarak denizcilere araçlarını otoparklarda bırakmama uyarısında bulundu.

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ABD Florence Kasırgası Kuzey Carolina Virginia kasırga

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