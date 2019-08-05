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ABD füzeleri Avustralya’ya konuşlandırılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, ABD’nin orta menzilli füzelerinin Avustralya topraklarına yerleştirilmeyeceğini açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, ABD'nin yakın zamanda Pasifik bölgesinde konuşlandırmayı planladığı orta menzilli konvansiyonel füzelerin ülkesinin topraklarına yerleştirilmeyeceğini belirtti.

Reynolds, Savunma Bakanı Mark Esper’in, Pasifik bölgesinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırılması hakkındaki açıklamalarını Ulusal Radyo’da değerlendirdi.

Bakan Reynolds, hafta sonu Sydney’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’in de katılımıyla gerçekleşen Avustralya-Amerika Birleşik Devletleri Bakanları İstişare (AUSMIN) Toplantılarında söz konusu füzelerin Avustralya topraklarına yerleştirilmesine yönelik bir talep gelmediğini ifade etti.

Füze üslerinin konumlarının henüz bilinmediğini ancak Avustralya'nın onlardan biri olmayacağını dile getiren Reynolds, Esper’le yaptığı görüşme konusunda, ‘‘Doğrudan ona (Esper’e) 'Böyle bir beklentiniz var mı?' diye sordum. O da 'Hayır' cevabını verdi.’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından Esper, Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilere, Pasifik bölgesinde birkaç ay içerisinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avustralya orta menzilli füzeler

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