ABD Geçici Çalışma Vizelerini Askıya Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayında getirdiği göçmen vizesi yasağını yeni bir başkanlık kararnamesiyle genişletiyor. Trump yönetiminin, Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle H-1B, L-1 ve J-1 vize türleri gibi geçici çalışma vizelerini de askıya alacağı bildirildi.
Yönetimden üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Başkan Donald Trump’ın imzalayacağı kararname uyarınca, ABD’de çalışacak olan nitelikli kişilere verilen H-1B ve şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizeleriyle yabancı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanıyor.
Sağlık çalışanları ve gıda hizmeti sektöründe çalışanlar muaf
ABD’de çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizesi de askıya alınan vize türleri arasında. Corona virüsü salgını alanında çalışan sağlık görevlileri ise bu yasaktan muaf.
Başkanlık kararnamesi, ABD’de mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizesini de kapsıyor. Ancak gıda hizmeti sektöründe çalışanlar da bu yasaktan muaf tutulacak.
Yurtdışından getirilen nitelikli işgücünden yararlanan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketleri ve ABD Ticaret Odası, ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı gerekçesiyle böyle bir adıma karşı. Vize yasağını eleştirenler, Başkan Trump’ın Corona virüsü salgınını ABD’ye göçü kısıtlama hedefini hayata geçirmek amacıyla kullandığını savunuyor.
ABD konsoloslukları salgın sebebiyle rutin vize işlemlerini daha önce askıya aldığı için, kararnamenin ilk aşamadaki etkilerinin sınırlı olması bekleniyor.
3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde bir dönem daha görevde kalmak için yarışan Başkan Trump’ın göçmenler konusundaki sert duruşu kampanya döneminde seçmene verdiği mesajın önemli bir parçası. Ancak hem Corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlar hem de polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösteriler bu konuyu son dönemde gölgede bırakmıştı.
Daimi çalışma iznini askıya alan emrin süresi de uzatılıyor
Başkan Trump, geçen Nisan ayında imzaladığı ve ABD’de daimi oturma ve çalışma izni olarak bilinen Yeşil Kart (Green Card) verilmesini geçici olarak askıya alan başkanlık emrinin süresini de uzatıyor. ABD’li yetkiliye göre, bu sayede Amerikalılar için yaklaşık 50 bin istihdam imkanının önünün açılması bekleniyor.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump yönetiminden üst düzey yetkili, çalışma vizelerinin de askıya alınmasıyla ABD’liler için toplamda 525 bin istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.
Yetkili ayrıca, Çalışma Bakanı Eugene Scalia’nın da bakanlığın yetkisini kullanarak H-1B vize programının suistimal edilip edilmediğini belirlemek üzere inceleme başlatacağını kaydetti.
Sığınma başvurusunda bulunanlar çalışma izni için daha uzun süre bekleyebilir
Trump yönetimi ayrıca sığınma başvurusunda bulunanlar için çalışma izni başvurularının 30 gün içinde işleme alınması şartını da kaldırıyor. Yeni alınan kararla birlikte sığınma başvurusunda bulunanların çalışma izni için daha uzun süre beklemesi gerekebileceği belirtiliyor.
ABD’deki göçmen sistemi konusunda ailelere yardımcı olan Boundless adlı göçmen yanlısı kuruluşun kurucusu Doug Rand, yabancı tarım işçisi getirmek amacıyla kullanılan H-2A vize türünün yasak kapsamına alınmamasının, “tarım alanındaki büyük çıkarların bu yönetimin göçmen politikasını etkileyen tek geçerli paydaş olduğunun göstergesi” olarak yorumladı.
Doug Rand, “Göçün kısıtlanmasını savunanlar yurtdışından işgücü getiren her şirketin kötü niyetli olduğuna ve standartların altında ücret vermek amacıyla böyle bir şey yaptığına inanmamızı istiyor. Bu yanlış bir varsayım. Üstelik bu geçici çalışma vizelerini kullanan işverenlerin sayısı da nispeten az” değerlendirmesinde bulundu.