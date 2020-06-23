ABD Geçici Çalışma Vizelerini Askıya Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayında getirdiği göçmen vizesi yasağını yeni bir başkanlık kararnamesiyle genişletiyor. Trump yönetiminin, Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle H-1B, L-1 ve J-1 vize türleri gibi geçici çalışma vizelerini de askıya alacağı bildirildi.

Yönetimden üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Başkan Donald Trump’ın imzalayacağı kararname uyarınca, ABD’de çalışacak olan nitelikli kişilere verilen H-1B ve şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizeleriyle yabancı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanıyor.

Sağlık çalışanları ve gıda hizmeti sektöründe çalışanlar muaf

ABD’de çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizesi de askıya alınan vize türleri arasında. Corona virüsü salgını alanında çalışan sağlık görevlileri ise bu yasaktan muaf.

Başkanlık kararnamesi, ABD’de mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizesini de kapsıyor. Ancak gıda hizmeti sektöründe çalışanlar da bu yasaktan muaf tutulacak.