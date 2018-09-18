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ABD Gelecek Yıl Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine Düşürdü

18.09.2018 01:21 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Amerika’nın gelecek yıl kabul edeceği mülteci sayısı tavanını 30 bine düşürdü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika gelecek mali yıl içinde kabul edeceği yıllık mülteci sayısı tavanını 15 bin kişi daha azalttı

ABD Gelecek Yıl Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine Düşürdü

Trump yönetimi, Amerika’nın gelecek yıl kabul edeceği mülteci sayısı tavanını 30 bine düşürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika gelecek mali yıl içinde kabul edeceği yıllık mülteci sayısı tavanını 15 bin kişi daha azalttı. ABD’de 2019 mali yılı 1 Ekim’de başlıyor. Bununla birlikte ABD’de yaşamalarına izin verilecek mülteci sayısı Pompeo’nun verdiği rakamın çok altında kalabilir.

İnsani yardım örgütleri, ABD’nin mevcut 45 bin tavanının da az olduğunu savunuyordu. Washington, Barack Obama döneminin son yılında 85 bine yakın sığınmacıya mülteci statüsü vermişti.

Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana ülkeye gelen mültecilerin sayısını azaltmayı hedefliyordu. Bu açıklamaların ışığında ABD’ye yapılan iltica başvuruları da son on yılın en düşük rakamına geriledi.

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