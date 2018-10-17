ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Münbiç açıklaması

"Buradaki gerçek mesele şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın bize verdiği görev, o bölgede Türkiye'ye yönelik Münbiç'teki sınamaların ele alındığı bir yolla güvenliği sağlamaktı. Bunu derhal yaptık. Ortak devriyelere gelince; birincisi devriyelerin nasıl gerçekleştirileceği, nasıl komuta ve kontrol edileceği, angajman kurallarının ne olacağı dahil bir personel planı geliştirmeliyiz. Daha sonra bu ortak devriyeleri gerçekleştirmek için seçtiğimiz kişileri eğitmemiz lazım. Açıkçası rasyonel bir adımla ilerliyoruz. Bir aciliyet söz konusu değildi. Acil güvenlik konularına hemen müdahale edildi."

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine Münbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiklerine inandıklarını belirterek, "Çok yakında da siyasi kısmında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz." dedi.

Orgeneral Dunford, Münbiç yol haritasında ortak devriyelerin başlamasıyla ilgili bir takvimin söz konusu olmadığını savundu.

Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler ile son üç haftada iki kez görüştüğünü hatırlatan Dunford, "Dün ikincisiydi. İkisinde de bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme konusunda memnuniyetini ifade etti. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bize Münbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çok yakında da siyasi kısmında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüşecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarını Suudi mevkidaşı ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru üzerine Dunford, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile yarın bir görüşme yapacağını aktardı. Dunford, şu ana kadar mevkidaşıyla Kaşıkçı olayına ilişkin herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Kaşıkçı olayının Washington ve Riyad arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise Dunford, "Elbette ki askeri ilişkilerde herhangi bir değişiklik, politika değişikliği olacaktır ancak daha çok erken. Ne olacağına dair spekülasyonda bulunamam." yanıtını verdi.

