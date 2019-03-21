ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

Orgeneral Dunford, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuştu.

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dunford, "Yanıtımda oldukça dikkatli olmaya çalışacağım. Türkiye bir müttefiktir ve çok önemli bir müttefiktir. Aramızda üzerinde uzlaştığımız alanlar uzlaşmadığımız alanlardan daha çok. 5-10 yıl ilerisine baktığımızda Türk müttefiklerimiz bize oldukça yakınlar." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi çok iyi çalıştığını belirten Dunford, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanı olduğumdan beri Türkiye’yi 12 kez ziyaret ettim. Başka bir ülkeye buna yakın kadar sayıda seyahat ettiğimden emin değilim. Bu S-400 konusu oldukça zor bir konu ve biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Hükümetimizin hem yürütme hem de yasama tarafının S-400’lerle bizim en gelişmiş uçağımız olan F-35’in bir arada bulunması konusuna uzlaşmaya yanaşması oldukça zor olacak. Dolayısıyla pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik ve bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu.”