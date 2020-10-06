HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Genelkurmay Başkanı Karantinada

ABD Genelkurmay Başkanı Karantinada

06.10.2020 23:12 | Son Güncelleme

ABD'de Sahil Güvenlik’in iki numaralı yetkilisinin Corona testinin pozitif çıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin gönüllü karantinaya girdiği açıklandı

ABD Genelkurmay Başkanı Karantinada

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından yönetimden bazı isimlerin de test sonuçları pozitif çıkmıştı. Son olarak Sahil Güvenlik’in iki numaralı yetkilisinin Corona testinin pozitif çıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin gönüllü karantinaya girdiği açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Charles Ray’in testi pozitif çıkmadan önce Savunma Bakanlığı’nda üst düzey bir toplantıya katıldığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri toplantının ardından Genelkurmay Başkanı da dahil yönetimin diğer üst düzey isimlerinin testlerinin negatif çıktığını, ancak önlem olarak gönüllü karantinaya girdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Ray’in toplantılarında yakın temas kurmuş olabileceği kişilerin tamamına test uygulandığını ve hiçbirinin semptom göstermediğini belirtti. Ray dışında kimsenin pozitif çıkmadığı belirtilen açıklamada ABD Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel hazırlık kapasitesini etkileyen bir durum olmadığı kaydedildi.

Yetkililer tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada gönüllü karantinaya girenlerin Genelkurmay Başkanı Milley, yardımcısı, Kara, Donanma ve Hava Kuvvetleri’nden askeri liderler olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada evinde karantinada bulunan Ray’in hafta sonu hafif hastalık semptomları göstermesinin ardından testinin Pazartesi günü pozitif çıktığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
BM'den flaş 'kapalı Maraş' çağrısıBM'den flaş 'kapalı Maraş' çağrısı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
BM'den flaş 'kapalı Maraş' çağrısı
BM'den flaş 'kapalı Maraş' çağrısı
Ermenistan'dan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeli saldırı
Hedef değiştirdi! Ermenistan'dan füzeli saldırı
Tehlikeli gerginlik! Rus savaş uçakları, İngiltere’ye ait savaş uçaklarını engelledi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti
Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti
Rusya ve İran arasında kritik 'Dağlık Karabağ' görüşmesi
Rusya ve İran arasında kritik 'Dağlık Karabağ' görüşmesi
Facebook'tan flaş karar! Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi
Facebook'tan flaş karar! Trump'ın koronavirüs paylaşımını sildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.