ABD Genelkurmay Başkanı Karantinada

ABD’de Başkan Donald Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından yönetimden bazı isimlerin de test sonuçları pozitif çıkmıştı. Son olarak Sahil Güvenlik’in iki numaralı yetkilisinin Corona testinin pozitif çıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin gönüllü karantinaya girdiği açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Charles Ray’in testi pozitif çıkmadan önce Savunma Bakanlığı’nda üst düzey bir toplantıya katıldığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri toplantının ardından Genelkurmay Başkanı da dahil yönetimin diğer üst düzey isimlerinin testlerinin negatif çıktığını, ancak önlem olarak gönüllü karantinaya girdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Ray’in toplantılarında yakın temas kurmuş olabileceği kişilerin tamamına test uygulandığını ve hiçbirinin semptom göstermediğini belirtti. Ray dışında kimsenin pozitif çıkmadığı belirtilen açıklamada ABD Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel hazırlık kapasitesini etkileyen bir durum olmadığı kaydedildi.

Yetkililer tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada gönüllü karantinaya girenlerin Genelkurmay Başkanı Milley, yardımcısı, Kara, Donanma ve Hava Kuvvetleri’nden askeri liderler olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada evinde karantinada bulunan Ray’in hafta sonu hafif hastalık semptomları göstermesinin ardından testinin Pazartesi günü pozitif çıktığı belirtildi.

