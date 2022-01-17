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  4. ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı

17.01.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Öte yandan Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

BIDEN İLE 12 OCAK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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TÜM KOMUTANLAR TEST YAPTIRDI

Milley’in daha önce Covid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Covid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19’a yakalanmış, 9 Ocak’ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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