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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş Türkiye ve Suriye açıklaması: Ne niyetimiz ne de planımız var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 03:32 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş Türkiye ve Suriye açıklaması: Ne niyetimiz ne de planımız var

Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına" ilişkin sorulara yanıt veren Milley, Barış Pınarı Harekatı öncesinde, harekat bölgesindeki Özel Kuvvetler askerlerinin çekildiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) harekatıyla da sınır bölgelerindeki askerlerin doğuya kaydırıldığını hatırlattı.

"NE NİYETİMİZ NE DE PLANIMIZ VAR"

Milley, "Suriye'deki misyonumuz değişmedi. Misyonumuz, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." diye konuştu.

Bakan Esper de ABD'nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, "Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor." dedi.

Bir kongre üyesinin, "ABD'nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" sorusuna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı" yanıtını verdi.

ABD, Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek vermek üzere 600 asker bulunduruyor. (AA)

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ABD asker konuşlandırma Suriye TSK Türkiye

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