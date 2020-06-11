ABD Genelkurmay Başkanı Özür Diledi

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın St John’s Kilisesi önüne yürüdüğü ve elinde İncil'le poz verdiği sırada yanındaki ekipte yer aldığı için özür diledi. Milley, ‘’O sırada o ortamda bulunmam ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısını yarattı. Görevdeki bir askeri yetkili olarak, bunun bir hata olduğunu anladım’’ dedi.

General Milley, Ulusal Savunma Üniversitesi’ne hitaben yaptığı önceden kaydedilmiş video konuşmasında, “Orada olmamalıydım” dedi.

Polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki hafta önce düzenlediği basın toplantısı sırasında, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Parkı’nda protestoculara sert müdahalede bulunmuştu. Gazlı müdahale ile protestocular dağıtılmış, Trump da ardından Beyaz Saray’dan çıkarak beraberindeki ekiple St. John’s Kilisesi’ne yürümüş ve kilisenin önünde elinde İncil’le poz vermişti.

