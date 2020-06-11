HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Genelkurmay Başkanı Özür Diledi

ABD Genelkurmay Başkanı Özür Diledi

11.06.2020 18:26 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın St John’s Kilisesi önüne yürüdüğü ve elinde İncil'le poz verdiği sırada yanındaki ekipte yer aldığı için özür diledi

ABD Genelkurmay Başkanı Özür Diledi

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın St John’s Kilisesi önüne yürüdüğü ve elinde İncil'le poz verdiği sırada yanındaki ekipte yer aldığı için özür diledi. Milley, ‘’O sırada o ortamda bulunmam ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısını yarattı. Görevdeki bir askeri yetkili olarak, bunun bir hata olduğunu anladım’’ dedi.

General Milley, Ulusal Savunma Üniversitesi’ne hitaben yaptığı önceden kaydedilmiş video konuşmasında, “Orada olmamalıydım” dedi.

Polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki hafta önce düzenlediği basın toplantısı sırasında, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Parkı’nda protestoculara sert müdahalede bulunmuştu. Gazlı müdahale ile protestocular dağıtılmış, Trump da ardından Beyaz Saray’dan çıkarak beraberindeki ekiple St. John’s Kilisesi’ne yürümüş ve kilisenin önünde elinde İncil’le poz vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Flaş iddia: Macron, istifayı düşünüyorFlaş iddia: Macron, istifayı düşünüyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

Koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

Fransa'yı sarsan iddia! 'Macron, istifayı düşünüyor'

Flaş iddia: Macron, istifayı düşünüyor

Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

İki kişiyi öldürüp, oto tamir atölyesini ateşe verdiler!

İki kişiyi öldürüp, oto tamir atölyesini ateşe verdiler!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.