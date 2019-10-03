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ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü: 'Türk müttefiklerimizle güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz'

03.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü: 'Türk müttefiklerimizle güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz'

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü: 'Türk müttefiklerimizle güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz'

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder Pentagon'da basın brifingi düzenliyor. Türkiye'yle ilgili soruları da yanıtlayan Ryder'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri konusunda, güvenlik mekanizmasını uygulamaya devam ettiğimizi söylemekten başka bir yorumda bulunmayacağım.

-Şimdiye kadar 7 ortak hava keşif devriyesi, 2 de ortak kara devriyesi icra ettik. Devamı da gelecek.

-Suriye Demokratik Güçleri’nin tahkimatları kaldırması güvenlik mekanizmasının uygulanması konusundaki iyi niyetinin göstergesi.

-Türk müttefiklerimizle güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Tahkimatların kaldırılmaya devam ettiğini ve ilerleme olduğunu görüyoruz."

(SÜRECEK)

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