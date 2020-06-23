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ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Metanol içeren 9 el dezenfektanını kullanmayın

23.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), zehirli bir kimyasal içermesi ihtimali nedeniyle Meksika merkezli Eskbiochem şirketi tarafından üretilen el dezenfektanlarının kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Metanol içeren 9 el dezenfektanını kullanmayın

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), zehirli bir kimyasal içermesi ihtimali nedeniyle Meksika merkezli Eskbiochem şirketi tarafından üretilen el dezenfektanlarının kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

FDA, bu şirket tarafından üretilen Lavar Gel ve CleanCare No Germ marka dezenfektanlarda, ciltle temas etmesi ya da ağız yoluyla alınması halinde zehirlenmeye yol açabilecek metanol (metil alkol) bulunduğunu açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Eskbiochem henüz FDA'nın uyarısıyla ilgili açıklama yapmadı.

FDA, Eskbiochem tarafından üretilen şu dokuz marka el dezenfektanının kullanılmamasını istedi:

  • All-Clean Hand Sanitizer
  • Esk Biochem Hand Sanitizer-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %75 Alkol-Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
  • The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %80 Alkol-CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %75 Alkol
  • CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer %80 Alkol
  • Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Yüksek miktarda metanole maruz kalmak mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, felç, sinir sisteminde kalıcı hasar ve ölüme neden olabiliyor.

FDA, bu el dezenfektanlarını kullananların derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

Gıda ve İlaç Dairesi'nin Eskbiochem'den bu ürünlerini marketler ve eczanelerden toplamasını istediği belirtiliyor.

Koronavirüs salgını sırasında el dezenfektanı kullanımı yaygınlaşmıştı.

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