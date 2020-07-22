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ABD Gizli Servisi’nden İki Milyon Dolarlık Ödül

22.07.2020 18:46 | Son Güncelleme

ABD Gizli Servisi, Ukrayna uyruklu iki kaçağın bulunması için 2 milyon dolar ödül konduğunu açıkladı

ABD Gizli Servisi’nden İki Milyon Dolarlık Ödül

ABD Gizli Servisi, aranan iki yabancı kaçağın bulunması için 2 milyon dolar ödül konduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik Dairesi'yle ortak yapılan açıklamada, iki yabancı kaçağın tutuklanıp yargı önüne çıkarılmasını sağlayacak bilgi sağlayanlara kaçak başına birer milyon dolarlık ödül verileceği bildirildi.

ABD Gizli Servisi, ilk kez uluslararası kamuoyundan para ödülüyle yardım çağrısında bulundu. Gizli Servis’in liderliğinde yürütülen soruşturmaya ihbarda bulunmak isteyenlere, rewards@usss.dhs.gov elektronik posta adresi üzerinden ya da Gizli Servis’in saha ofisleriyle doğrudan irtibat kurmaları tavsiye edildi.

ABD Gizli Servisi Başkanı James M. Murray, yaptığı açıklamada, “Gizli Servis'in tarihinde ilk kez mali sistemlerimizi kötüye kullanmakla suçlanan bir kaçağı yakalamak için küresel çapta kaynakları stratejik olarak harekete geçirdik” dedi.

New Jersey eyaletinde, 15 Ocak 2019 tarihli iddianamede, Ukrayna uyruklu Artem Radchenko ve Oleksandr Ieremenko hakkında hisse senedi dolandırıcılığı, havaleyle dolandırıcılık ve bilgisayar dolandırıcılığı dahil 16 ayrı suçlama getirmişti.

İddianame, Radchenko ve Ieremenko'nun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission-SEC) Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Geri Erişim (EDGAR) sistemine korsan saldırıyla girerek kamu erişimine açık olmayan, gizli mali veriler içeren yıllık ve üç aylık gelir raporlarının binlerce test versiyonunu çaldığı suçlamasını içeriyor.

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