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ABD gizlice Hafter ile görüştü! Son şans

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

ABD'den bir askeri heyetin Libya'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le gizli görüşme yaparak yeni bir ateşkes önerdiği bildirildi.

ABD gizlice Hafter ile görüştü! Son şans

Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin Hafter'e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu kaynak, ABD heyetini Hafter için "son şans" olarak nitelendirdi.

Buna göre, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerden oluşan ABD heyeti, Hafter ile gizli bir görüşme yaparak, kendisine, "yeni bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, petrol hilali bölgesinden tüm askeri varlığını çekmesi ve bu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Avrupalı bir barış gücünün bulunmasını kabul etmesi" teklifinde bulundu.

Şarkulevsat'a konuşan Libya hükümetine yakın medya kaynakları da ülkede son günlerde savaş yanlısı söylemlerin artmasına rağmen Hafter'i Sirte'den Ecdabiye kentine çekilmesi için ikna etmek üzere bölgesel ve uluslararası gizli müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi.

Hafter'in bu çekilmeyi kabul etmesine karşılık Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki, BM nezdinde meşru ve Türkiye'nin desteklediği hükümetin de Sirte ve Cufra'ya operasyon başlatmayacağı kaydedildi.

ABD'DEN HAFTER GÜÇLERİNE KARŞI ADIMLAR

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, pazar günü yayımladığı açıklamada, Hafter güçlerinin petrol üretiminin durdurulacağına yönelik yaptığı açıklamalardan "rahatsızlık duyduğunu" kaydederek, "Libya ekonomisini baltalayanların ve askeri gerilimi tırmandıranların izole edileceği ve yaptırım tehlikesiyle karşılaşacağı" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün yaptığı yazılı açıklamada, Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin ile ilişkili kuruluş ve kişilere yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

LİBYA ORDUSU SİRTE VE CUFRA İÇİN KARARLI

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, haziran ayı başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Son haftalarda, ülkenin orta kesiminde yer alan stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor. (AA)

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