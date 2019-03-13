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ABD, Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporunun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl açıkladığı insan hakları raporunun bu yılki İsrail bölümü, Orta Doğu dengeleri açısından yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Bakanlığın Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu tarafından hazırlanan raporda, bu yıl Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesi kullanıldı.

Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu yetkilisi Büyükelçi Michael Kozak, "işgal altındaki" ifadesinin bu yıl neden kaldırıldığı hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

Kozak, söz konusu raporun bir bölgenin "yasal statüsünü" tanımlamak amacıyla değil, ülkelerin insan hakları durumunu ortaya koymak amacıyla hazırlandığını ifade etti.

ABD'nin Golan'ın statüsü konusundaki pozisyonunun değişmediğini kaydeden Kozak, geçen yıllarda kullanılan "işgal altındaki" ifadesinin bu yıl neden kaldırıldığını ise izah edemedi.

Öte yandan aynı raporun İsrail bölümünde Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile ilgili ifadelerde de "işgal edilmiş" ya da "işgal altındaki" gibi ifadelere hiç yer verilmemesi de dikkat çekti.

Kısa süre önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine, işgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğinin tanınması için yasa tasarısı sunulmuştu. ABD'nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Martin Indyk, işgal altındaki Golan Tepelerini İsrail'in toprağı olarak tanımaya yönelik atılacak herhangi bir adımın ateşle oynamaya eş değer olduğunu söylemişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri israil

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