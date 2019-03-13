Washington "İfade değişikliğidir, politika değişikliği değildir" dedi.ABD, yayınladığı son yıllık insan hakları raporunda, Golan Tepeleri'ne ilişkin "İsrail işgali altındaki" bölge tanımını "İsrail kontrolü altındaki" bölge olarak değiştirdi.

Çarşamba günü yayınlanan raporda ayrıca, "İsrail ve İşgal Altındaki Bölgeler" yerine yeniden "İsrail, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze" ifadesi kullanıldı. Bu ifadeye geçen yılın raporunda da ilk kez bu şekilde yer verilmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, sözkonusu ifade değişikliğinin politika değişikliği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı'nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bölümü'nde görev yapan Michael Kozak, "Bu bölgelere burada müzakere edilmiş bir çözüme ilişkin görüş ve politikamızda bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.

Washington'da yaptığı açıklamada Kozak, "Bu arada bu bir insan hakları meselesi değildir, bu hukuki bir meseledir" diye konuştu. Kozak, "Yapmaya çalıştığımız şey, bu bölgelerdeki insan hakları durumunu raporlamaktır. 'İşgal altındaki bölge' sözü meseleye hukuki bir anlam katar, sanıyorum ki yapmaya çalışılan şey daha ziyade coğrafi bir tabire kaymak" ifadelerini kullandı.