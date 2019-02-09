"ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda"

Grubun, Venezuela’daki krizin çözümü için "Acil diyalog", "Müzakere", "Anlaşma" ve "Uygulama" başlıklarıyla ortaya koyduğu 4 aşamalı planı desteklediklerini belirten Maduro, "Biz, kiminle, nerede ve nasıl olduğuna bakılmaksızın diyalog masasına oturmaya hazırız." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin "Venezuela'nın ve 20 yıllık demokratik devriminin gerçeklerini duymak istemediklerini", bu yüzden hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

Uruguay ve Meksika'nın, Venezuela’daki diyalog çağrılarından övgüyle bahseden Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve etrafındaki muhaliflere daha önce yaptığı diyalog davetini de yineledi.

Maduro ayrıca Montevideo’da Meksika ile Bolivya'nın imza atmadığı ve "şeffaf başkanlık seçimlerini" işaret eden diğer belgeyi kabul etmediklerini vurguladı.

- AB'ye ve Mogherini'ye tepki

Nicolas Maduro, her fırsatta Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini istediklerini belirten ve temas grubunu da bu amaçla ortaya çıkaran AB’ye ve Mogherini'ye de tepki gösterdi.

AB'nin Venezuela'nın gerçeklerini bilmediğinin altını çizen Maduro, şunları söyledi:

"Biz AB’ye ve Federica Mogherini’ye hep aynı şeyi söylüyoruz. Siz Venezuela'nın gerçeklerini duymak istemiyorsunuz. Sizler, 20 yıllık miras olan demokratik devrimin gerçekleri karşısında sağırlık ediyorsunuz. Sizde de yalnızca aşırıcı muhalefetlere sunduğunuz aşırı sağın senaryosu var. AB kaybetmeye mahkumdur. Federica Mogherini, Venezuela'nın aşırı sağına boyun eğip onları dinlemeye devam ettiği müddetçe hayal kırıklığına uğrayacaktır. Biz AB'nin bizi, Venezuela'nın gerçeklerini dinlemesini ve Venezuela ile ilişkilerinde ideolojik varsayımları bir kenara bırakmasını istiyoruz. Venezuela'da olan biteni bilemezsiniz. Umarım, gökten bir ışık iner de bir gün Venezuela'nın gerçeklerine kulak veririler."