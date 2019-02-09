"ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, insani yardımı kabul etmediğinin altını çizerek, "Eğer Venezuela'ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela'nın parasını serbest bırakın." dedi. Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro, Venezuelaya gönderilmek istenen insani yardıma ilişkin, "Eğer Venezuela'ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela’nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun… önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kağıdı veriyorlar. Tıpkı (ABD Başkanı) Donald Trump'ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi." diye konuştu. Venezuela'da insani yardıma ihtiyaç olmadığını vurgulayan Maduro, "Bütün bu insani yardımlarınızı alın ve oldukça ihtiyaç sahibi, yüzde 70'i fakirlik seviyesinde olan (Kolombiya kenti) Cucuta halkına dağıtın. Niye Cucuta halkına insani yardım, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri vermiyorlar?" şeklinde konuştu.

- "Yaptırımları durdurun ve Venezuela'yı rahat bırakın" ABD'nin gönderdiği insani yardımları niçin kabul etmediğine ilişkin Maduro, "Venezuela’da insani yardıma ihtiyaç duyulan, diktatörlük olan ve ABD'nin ihtiyaç sahibi bir halka yardım ettiği bir görüntü çizmek istiyorlar. Eğer Venezuela'ya yardım etmek isteselerdi, bizim 10 milyar dolarımızı çaldıkları ekonomik yaptırımların tamamını kaldırmaları gerekirdi. Eğer rakamlardan konuşulacaksa, 10 milyar dolarla 20 milyon doları (gönderilmek istenen insani yardımın para karşılığı) karşılaştırmak gerekir." dedi. Maduro, insani yardımın muhtevasına ilişkin şu şekilde devam etti: "Dünya medyası ‘Maduro yardımı, hediyeyi reddediyor" şeklinde bir tablo çiziyor. Ancak bu hileli bir pakettir. Dışardan bakınca gayet güzel görünüyor 'insani yardım' ancak içinde zehir getiriyor ve işlenen en büyük suçun üzerini örtüyor. ABD hükümetinin ekonomik yaptırımlar ve engellemeler üzerinden Venezuela'nın kaynaklarını çaldığı gerçeğini örtüyor. Yaptırımları durdurun ve Venezuela'yı rahat bırakın. Bizim çağrımız budur. Kimsenin bize bir şey hediye ettiği yok, bizi soyuyorlar. Bu bizim zenginliğimizin çalınmasıdır."

- "ABD imparatorluğunun sonu gelmelidir" ABD'nin Orta Doğu'daki müdahelelerine değinen Maduro, "ABD Irak’a savaş açmasaydı veya insani yardım götürseydi, bugün ırak halkı daha iyi şartlarda yaşardı. Bu savaş arkasında 1 milyon ölü bıraktı. Bunun hesabını kim veriyor? ABD, Libya'yı yıkmak için savaşa girmeseydi bugün Libya daha güvenli bir yer olurdu. Libya halkını kurtardılar mı? Afganistan 20 yıldır ABD müdahalesi altında. Ne durumda şimdi? Afganistan, Irak, Libya, Suriye halkına bomba şeklinde kaç tane hediye gönderdiler? Bu yeryüzünden silinmesi gereken bir imparatorluğun gerçek yüzüdür. ABD imparatorluğunun sonu gelmelidir." şeklinde konuştu. - "Bu yılın ilk çeyreğinde altın üretimini üç katına çıkaracağız" Altın ve petrol üretimine değinen Maduro, "Altın konusuna gelince, bu yılın ilk çeyreğinde altın üretimini üç katına çıkaracağız. Venezuela da diğer altın üreten ülkelerle aynı haklara sahiptir. Biz zorluklarla karşılaşma konusunda oldukça iyiyiz. Bütün saldırılara rağmen petrol endüstrimiz gelişecektir. Venezuela’nın ürettiği petrol için bu yıl uluslararası petrol pazarına 1 milyon varil daha fazla üretme hedefine ulaşacağız." şeklinde konuştu.