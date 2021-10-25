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ABD Grand Prix'e katılan Megan Thee Stallion kıyafetinin arkasıyla olay oldu

25.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı popçu Megan Thee Stallion ABD Grand Prix için iddialı bir kıyafet tercih etti. Siyahlar içinde olan ünlü popçu arkasını dönünce kameraları şaşırttı.

ABD Grand Prix'e katılan Megan Thee Stallion kıyafetinin arkasıyla olay oldu

26 yaşındaki Amerikalı popçu Megan Thee Stallion iddialı tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üzerine giydiği file bir elbiseyle hayal gücüne çok az şey bırakan pozlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü isim bu sefer de değişik bir elbiseyle ABD Grand Prix'e katıldı.

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Vücudu saran siyah takım, göğsü ve poposu boyunca uzanan kadife şeritlerle stratejik bir şekilde onu tam doğru yerlerde kapladı. Kıyafetinin bazı yerlerindeki Cash App detayları da gözden kaçmadı.

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Ünlü popçuyu görenler kıyafetinin arkasına epey şaşırdı. Kalçanın bir kısmını ipli bir detayla kapayan Stallion yalnızca kalçasının olduğu pozları da paylaştı.

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