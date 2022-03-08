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‘‘ABD Griner’ın Serbest Bırakılması İçin Çalışıyor’’

08.03.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’daki Amerikan Büyükelçiliği’nin Kadın Ulusal Basketbol Ligi'nde forma giyen Brittney Griner’ın Rusya’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılması için çalıştığını bildirdi. Amerikalı basketbolcu geçen ay Moskova havaalanında bavulunda elektronik sigara kartuşları bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Rusya Gümrük Hizmetleri Cumartesi günkü açıklamasında kartuşlarda kenevir yağı tespit edildiğini açıklamıştı. Rusya’da benzer suçlar...

‘‘ABD Griner’ın Serbest Bırakılması İçin Çalışıyor’’

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’daki Amerikan Büyükelçiliği’nin Kadın Ulusal Basketbol Ligi'nde forma giyen Brittney Griner’ın Rusya’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılması için çalıştığını bildirdi.

Amerikalı basketbolcu geçen ay Moskova havaalanında bavulunda elektronik sigara kartuşları bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Rusya Gümrük Hizmetleri Cumartesi günkü açıklamasında kartuşlarda kenevir yağı tespit edildiğini açıklamıştı. Rusya’da benzer suçlar için 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Blinken Pazar günü yaptığı açıklamada ABD’nin Griner’ın durumu konusunda çalıştığını belirtti.

Blinken, ‘‘Dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikalı ne zaman gözaltına alınsa, elbette mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bir süredir Paul Whelan ve Trevor Reed'in serbest bırakılması için çalışıyorduk. Rusya’da gözaltına alınan diğer Amerikalılar’ın davaları için çalışan bir elçilik ekibimiz var. Haklarının korunması için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alan Griner son yedi sezondur Rusya'da oynuyordu.

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