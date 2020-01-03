'ABD Güçleri Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi Öldürdü'

Irak devlet televizyonu ve üç Iraklı yetkili, İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birliği olarak bilinen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran destekli Halk Seferberlik Güçleri komutan yardımcısı Mehdi El Mühendis’in öldürüldüğünü açıkladı. Açıklama kısa süre içinde İran Devrim Muhafızları tarafından da doğrulandı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) saldırıyı üstlendi.

İran ve ABD arasında Irak üzerinden gerilimin tırmandığı bir dönemde Irak’ın başkenti Bağdat’ta havaalanı yakınlarında bir hava saldırısı düzenlendiği haberi gelmişti. Irak devlet televizyonuna ve üç Iraklı yetkiliye göre hava saldırısında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran destekli Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) komutan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldürüldü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper İran’la yaşanan gerilimle ilgili dün yaptığı açıklamada “Oyun değişti” diyerek ABD’nin önleyici amaçlı harekete geçebileceğinin mesajını vermişti. Süleymani ve El Mühendis’in ölümünün Ortadoğu’da bir dönüm noktası olacağı ve İran’ın sert bir misilleme ile karşılık vermesinin bekleneceği yorumları yapılıyor.