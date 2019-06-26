ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi Başkan Vekili İstifa Etti

Meksika sınırındaki Texas eyaletinin Clint kentinde bulunan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi’ne bağlı merkezde göçmen ailelerinin ve çocukların tutulduğu koşullar Associated Press (AP) haber ajansı tarafından duyurulmuştu. Ajansın, merkezde çocukların yeterli yiyecekten, sağlık hizmetinden ve diğer temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıldığına yönelik haberinin ardından, sıkı bir göçmen karşıtı politika gütmeye çalışan Trump yönetimi sert eleştirilerin hedefi oldu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi’nin Texas’taki şubelerinden birinde göçmen çocukların tutulduğu kötü koşulların açığa çıkmasından bu yana eleştiriler devam ederken, kurumun başkan vekili John Sanders görevinden istifa ettiğini açıkladı. 5 Temmuz itibariyle görevinden ayrılacağını aktaran Sanders, istifasının nedenini belirtmedi.

İstifa kararını Salı günü açıklayan Sanders bu yıl Nisan ayında kurumun başkan vekili pozisyonuna atanmıştı. Kendisinden önceki kurum lideri Kevin McAleenan ise İç Güvenlik Bakan Vekili görevine atanmıştı.

Amerika’da şu an farklı kurumlarda bir dizi üst düzey görev vekaleten yürütülüyor. Buna İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Göç ve Gümrük İdaresi (ICE) ve ABD Vatandaşlık ve Göçmen Hizmetleri birimindeki müdür ve direktör vekilleri de dahil.

Sözkonusu merkezlerdeki çocukların ve göçmen ailelerin karşılaştığı kötü koşulların görüntüsünün yayılmasının ardından Trump’ın, yasadışı göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesi için ICE’ın bir an önce harekete geçmesi yönündeki planının uygulanmaya koyulması da ertelendi.

Diğer taraftan Clint’teki merkezde alıkoyulan 249 çocuğun büyük bir çoğunluğu oradan çıkarılmıştı. Ancak Salı günü Sanders’ın istifa kararını açıklamasıyla beraber tesisten çıkarılan çocukların yüzünden fazlasının tekrar bu merkeze getirildiği belirtiliyor.

