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ABD, Güney Çin Denizi’ne uçak gemisi gönderdi

24.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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ABD, Çin’in baskısı altındaki Tayvan’ı desteklemek amacıyla Güney Çin Denizi’ne uçak gemisi grubu gönderdiğini duyurdu.Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik devam ederken ABD, USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki uçak gemisi grubunu Güney Çin Denizi’ne gönderdi.

ABD, Çin’in baskısı altındaki Tayvan’ı desteklemek amacıyla Güney Çin Denizi’ne uçak gemisi grubu gönderdiğini duyurdu.
Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik devam ederken ABD, USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki uçak gemisi grubunu Güney Çin Denizi’ne gönderdi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak gemisi grubunun denizlerin özgürlüğünü sağlamak ve deniz güvenliğini teşvik eden ortaklıklar kurmak için rutin operasyonlar kapsamında Cumartesi günü Güney Çin Denizi’ne girdiği kaydedildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün Çin’e ait 8 bombardıman uçağı ve 4 savaş jetinin Tayvan hava sahasına girmesi üzerine Tayvan hava kuvvetlerinin uyarı yayınladığını ve durumu izlemek için füze konuşlandırdığını açıklamıştı.

ABD’den Çin’e çağrı
ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin’e Tayvan’a yaptığı baskıyı durdurma çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "Pekin’i Tayvan’a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı durdurmaya ve bunun yerine Tayvan’ın demokratik olarak seçilmiş temsilcileriyle bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz. Yeterli bir öz savunma kapasitesi sağlaması için Tayvan’ı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Çin’den henüz bir açıklama gelmezken, Pekin yönetimi tarafından daha önce yapılan bir açıklamada egemenlik ve güvenliği savunmak için askeri tatbikatlar yapıldığı belirtilmişti.
ABD’de geçtiğimiz hafta görevi devreden Donald Trump yönetimi, 10 Ocak’ta ABD ve Tayvan arasındaki resmi ilişkilerde tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurmuştu.
Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu iddia ederken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor.

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