ABD Güney Kıbrıs'a Silah Ambargosunu Kaldırdı

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunu geçici olarak kaldırdığını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla karara tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararını Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmede açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pompeo, Rum lideri Anastasiadis’i ABD’nin “2021 yılı mali yılı için Silah Düzenlemesinde Uluslararası Trafik uyarınca kontrol altında bulunan öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı, sevkiyatı ve geçici olarak ithal edilmesine yönelik kısıtlamaları geçici olarak kaldırdığı” konusunda bilgilendirdi.

Pompeo, görüşmede ABD’nin Kıbrıs adasının birleşmesi konusunda iki toplumlu ve iki bölgeli kapsamlı çözüme yönelik verdiği desteği yineledi. Bakanın, bu tür bir çözümün hem bölge geneline hem de tüm Kıbrıslılar için yararlı olacağı mesajını verdiği belirtildi.

Ankara’dan karara sert tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı ise yazılı bir açıklamayla ABD’nin kararına tepki gösterdi. Açıklamada, kararın “Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı” savunuldu. Kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Yazılı açıklamada, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz” denildi.

