ABD Güney Kore ile iki askeri tatbikatı sonlandırdı

WASHINGTON (AA) - ABD ile Güney Kore, her yıl bahar aylarında Kore yarımadasında düzenledikleri "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatların bitirileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. İddialar, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulandı.

Pentagon'dan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararını onayladıkları kaydedildi.

Shanahan ve Jeong'un, Trump-Kim zirvesini değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki Bakan, ABD'nin Kore Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığının tavsiyesi ile İttifakın ortak tatbikat ve eğitim programları konusunda aldığı kararları gözden geçirdiler ve onayladılar. Yakın koordinasyon sonrasında iki taraf 'Kilit Kararlılık' ve 'Yavru Kartal' tatbikat serilerini sonlandırma kararı aldılar."