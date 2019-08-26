ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız

ABD yönetimi, Güney Kore'nin Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'ndan çekilmesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Güney Kore hükümetinin anlaşmayı feshetmesinden derin kaygı ve üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu durum Kore'nin savunmasını daha karmaşık hale getirecek ve ABD kuvvetleri için risk oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün yaptığı açıklamada benzer kaygıları dile getirmişti. Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Devlet Başkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti.