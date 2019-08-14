‘ABD Güney Kore’ye Füze Yerleştirirse Silahlanma Yarışı Başlar’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in, ülkesinin Güney Kore’ye karadan fırlatılan orta menzilli füze sistemi yerleştirmeye olumlu baktığı mesajı vermesinin ardından Kuzey Kore devlet haber ajansı tepki gösterdi. KCNA, bunun ‘düşüncesiz bir eylem’ olacağı ve bölgede ‘yeni bir Soğuk Savaş’ başlatabileceğini bildirdi.

Temmuz ayında göreve getirilen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu ayın başlarında Asya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Güney Kore’nin başkenti Seul’da Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo’nın yanısıra Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile görüşen Esper, burada Amerika-Güney Kore ikili ittifakının Kuzeydoğu Asya ve Kore Yarımadası’nın güvenliği için elzem olduğunu vurgulamış, ayrıca ülkesinin Güney Kore’de karadan güdümlü orta menzilli füze yerleştirmesi yönündeki olasılığı da gündeme getirmişti.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’da 14 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bir analizde, “Bu, bölgesel tansiyonu arttıran düşüncesizce bir hareket; Güney Kore’ye yeni bir taarruz silahı yerleştirmek Uzak Doğu Asya bölgesinde yeni bir Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlatır” denildi.