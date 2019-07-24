ABD: Güvenli bölge görüşmeleri devam edecek

Açıklamada, görüşmelerin, bundan sonra da sürdürülmesinin arzu edildiği ifade edildi.ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara ziyaretine ilişkin bir açıklama yayınladı. Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 22-24 Temmuz tarihlerinde Jeffrey’nin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmelerde, özellikle Kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere Suriye konusunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği, tarafların "Münbiç Yol Haritası” konusunda hızlı ve somut ilerleme sağlamayı taahhüt ettiği, Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik ayrıntılı tekliflerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ABD tarafı görüşmeleri samimi, olumlu ve verimli olarak nitelendirilirken, iki ülkenin, Suriye ile ilgili ortak endişelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmaya devam ettiği belirtildi ve "Bu görüşmelerin, askeri yetkililer arasındaki istişareler de dahil olmak üzere, bundan sonra da sürdürülmesini arzu ediyoruz.” denildi.