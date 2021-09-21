ABD Haitili Göçmenleri Sınırdışı Etmeyi Sürdürüyor

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, göçmenlere kötü muamele edildiği görüntülerin kaydedildiği Teksas, Del Rio'daki köprünün altından yaklaşık 4 bin Haitili’nin alınarak, ülkelerine gönderildiğini ve Salı günü dört uçuşla, daha fazla göçmenin de bölgeden ayrılmasının beklendiğini söyledi.

Mayorkas CNN'e verdiği bir röportajda, "Güvenliklerini ve emniyetlerini ve toplumun güvenliğini ve emniyetini sağlayabilmemiz için daha fazla göçmeni çok hızlı bir şekilde diğer merkezlere taşıyoruz" dedi.

Göçmenlerin ülkelerine geri gönderildiğini belirten Mayorkas, "Önümüzdeki 48 ila 96 saatte hatırı sayılır bir değişiklik görmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Salı günü Senato’da Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan Alejandro Mayorkas, Biden yönetiminin Haitili göçmenlerle ilgili politikasını savundu.

Mayorkas, göçmenlerin gördüğü muameleyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve durumu izlemek için Mesleki Sorumluluk Dairesi’nden gözlemcilerin tam zamanlı olarak sahada görevlendirileceğini belirtti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Salı günü Başkan Biden'ı, Haitili göçmenlerin Teksas sınır bölgesinden sınır dışı edilmesine derhal son vermeye çağırdı.

Schumer, "Haitili göçmenlere kamçılarla vurulduğu veya başka şekilde fiziksel şiddet uygulandığına dair görüntüler kesinlikle kabul edilemez. Bu tutum ele alınmalı ve hesap verebilirliği teşvik etmelisiniz. Görüntüler mide bulandırıyor. Durdurulmalı" diye konuştu.

Tahliyelere son verilmesini isteyen Schumer, "Böyle bir karar sağduyuya ve toplum ahlakına meydan okuyor" dedi.

Bu arada Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar, ABD'nin güney sınırında, anavatanlarında şiddet veya zulüm görmekten korkan insanların sığınma talebinde bulunma hakkına sahip olduklarını ve bazı göçmenlerin Haiti'ye sınır dışı edilmelerinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Teksas’taki Rio Grande'de bir köprünün altında bulunan kamp, ülkelerindeki çete şiddetinden, aşırı yoksulluktan ve doğal afetlerden kaçan göçmen akışını durdurmak isteyen ABD'li yetkililer için bardağı taşıran son damla oldu.

Nehir kenarındaki kamp, 12 binden fazla göçmene geçici barınma sağlarken, Teksas Valisi Greg Abbott, sayının Cumartesi günü 16 bine ulaştığını söyledi. Göçmenlerin birçoğu, Amerika’ya sığınma başvurusunda bulunmayı umarak Şili’nin de aralarında bulunduğu güney ülkelerinden buraya ulaşmış.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Gördüğümüz görüntülerden ve tüm bu göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların Port-au-Prince'e taşınmasını görmekten rahatsızız. Bu konuda herhangi bir bireysel değerlendirme yapılmaması gerçeğinden ciddi anlamda endişeliyiz. Dolayısıyla bu kişilerden bazıları ihtiyaç duydukları korumayı alamamış olabilir" diye konuştu.

Uçuş izleme sitesi Flightaware'e göre, Del Rio kampından göçmenleri taşıyan ilk uçuşlar Pazar günü Haiti'ye ulaştı ve en az üç uçuş da Pazartesi günü yapıldı.

Mantoo, "Sınıra gelen bazı kişilerin mülteci olmayabileceğini, ancak hak talebinde bulunanların, geldikleri ülkede zulme uğramaktan haklı sebeplerle korktuğunu iddia eden herkesin sınır dışı edilmeden sığınma hakkına erişimlerinin olması gerektiğini yineliyoruz" dedi.

Amerika, 2020 yılı Mart ayında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Corona virüsünün yayılmasını sınırlama ihtiyacıyla yayınlanan 42’nci maddeye atıfta bulunarak, göçmenleri sınır dışı ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) durumu yakından izlediğini ve Biden yönetimiyle diyalog halinde olduğunu söyleyen Mantoo, "Bir süredir, 42’nci maddeye dayanılarak, kamu sağlığıyla ilgili iltica kısıtlamalarına son verilmesi ve gerçekten hayatları buna bağlı olan kişilerin ilticaya erişiminin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

