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"ABD hala dünya lideri, Başkan Trump değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 02:32 | Son Güncelleme

Washington merkezli bir kamuoyu araştırma şirketinin anketinde katılımcılar Çin'e karşı ABD'nin liderliğini tercih ederken, Başkan Trump'ın liderliğine ise olumsuz bakıyor - Anket yapılan 25 ülkeden sadece 4'ünde çoğunluk Trump'ı onaylıyor

ABD merkezli bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından 25 ülkede yapılan ankette, ABD küresel lider olarak görülmeye devam etmesine rağmen Başkan Donald Trump'ın güvenilirliğinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Merkezi Washington'da bulunan Pew Araştırma Merkezince 20 Mayıs-12 Ağustos tarihlerinde 25 ülkede 26 bin 112 kişi üzerinde yapılan ankette, ABD'nin ve lideri Trump'ın popülerliği değerlendirildi.

Ankette yer alan ülkelerin çoğundan katılımcıların Çin'e karşı ABD'yi hala küresel lider olarak tercih ettikleri görüldü ancak Trump'ın liderliği ise geçerli not alamadı.

- Trump'ın liderliğine destek yüzde 27'de kaldı

Buna göre, katılımcıların sadece yüzde 27'si Trump'ın "dünya olaylarında doğru işi yapacağına güven duyduğunu" söylemekle yetinirken, yalnızca İsrail, Nijerya, Kenya ve Filipinler'de Donald Trump hakkında çoğunluk olumlu görüş belirtti.

Trump'ın liderliğine olumsuz bakışa rağmen ankete katılanların yüzde 63'ü, Çin'e karşı ABD'nin lider güç olduğu dünya düzenini desteklerini ifade etti.

- "ABD kendisi dışındaki ülkelerin çıkarlarını gözetmiyor"

Ankette, ABD'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünün önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya kıyasla çok daha düşük olduğu vurgulandı.

Pew Araştırma Merkezi analistleri, "ABD'nin dış siyasetini belirlerken kendisi dışında diğer ülkelerin çıkarlarını gözetmediği, küresel sorunların çözümü konusunda önceki yıllardaki tutumunun aksine çok az gayret sarf ettiği, bu nedenle ABD'nin yumuşak gücünün giderek azaldığı" görüşünde birleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2016 başkanlık seçimleri ile iktidara geldiğinden bu yana gümrük savaşları başlatmış, Paris İklim Anlaşması gibi ana uluslararası anlaşmaları reddetmiş, eski müttefikleri ile olan ilişkilerini sorgulamıştı. Geçen ay Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu açılış konuşmasında da Trump, yönetiminin "vatanseverlik doktrini"ni tercih ederek "küresel ideoloji"yi kabul etmediğini söylemişti.

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ABD Başkan Donald Trump çin israil küresel lider

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