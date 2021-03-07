ABD Halkı Aşılamak İçin Zamanla Yarışıyor

Biden yönetiminin Corona virüsüyle mücadele alanında attığı ilk adımlardan biri de aşı kampanyasına hız vermek oldu. Amerika’da günlük yaşamın ve ekonominin normale dönmesi için büyük önem taşıyan Corona virüsü aşısına erişim konusunda önemli ilerleme var. Aşı dağıtımı ve aşılama oranları, başlangıçtaki tedarik sıkıntısına rağmen giderek artıyor. Ve ABD, milyonlarca kişiyi Corona virüsüne karşı aşılamak için zamanla yarışıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Fairfax İlçe Başkanı Jeff McKay, “Aşı gelir gelmez halkı aşılayabilmek için ilçenin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Ve her hafta elimizdeki tüm aşıları kullandığımızdan emin olmak için bu tür programlar yürütüyoruz. Ön tarafta kayıt yaptırıyorlar. Sonra aşı olmak üzere içeri alıyoruz. Aşı olduktan sonra da başka bir odaya alıyor ve herhangi bir yan etkisi olmadığından emin olmak için 15 dakika burada bekletiyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 200 bin kişi aşı oldu. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ama daha çok aşımız olsaydı daha da çok yapabilirdik. En önemlisi, Fairfax ilçesinde aşı olmak isteyen herkes aşı olacak. Tek soru hangi hafta olacağı ve bu da ne kadar aşı tedarik edebileceğimize bağlı, ancak bu ilçede aşı olmak isteyen herkes aşı olabilecek” dedi. Fairfax İlçesi İdare Merkezi bugünlerde her zamankinden hareketli. Burada oluşturulan ana aşılama merkezinde 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ya da ön saflarda çalışan Amerikalılar Corona virüsünden korunmak için aşı olabiliyor. Merkezde hafta içi 900 doz aşı yapılırken, bu rakam haftasonunda 3 bin 500’e kadar çıkıyor.