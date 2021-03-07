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ABD Halkı Aşılamak İçin Zamanla Yarışıyor

07.03.2021 00:08 | Son Güncelleme:
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ABD Halkı Aşılamak İçin Zamanla Yarışıyor

Başkent Washington’a komşu Virgina eyaletinin Fairfax ilçesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Biden yönetiminin Corona virüsüyle mücadele alanında attığı ilk adımlardan biri de aşı kampanyasına hız vermek oldu. Amerika’da günlük yaşamın ve ekonominin normale dönmesi için büyük önem taşıyan Corona virüsü aşısına erişim konusunda önemli ilerleme var. Aşı dağıtımı ve aşılama oranları, başlangıçtaki tedarik sıkıntısına rağmen giderek artıyor. Ve ABD, milyonlarca kişiyi Corona virüsüne karşı aşılamak için zamanla yarışıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Fairfax İlçe Başkanı Jeff McKay, “Aşı gelir gelmez halkı aşılayabilmek için ilçenin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Ve her hafta elimizdeki tüm aşıları kullandığımızdan emin olmak için bu tür programlar yürütüyoruz. Ön tarafta kayıt yaptırıyorlar. Sonra aşı olmak üzere içeri alıyoruz. Aşı olduktan sonra da başka bir odaya alıyor ve herhangi bir yan etkisi olmadığından emin olmak için 15 dakika burada bekletiyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 200 bin kişi aşı oldu. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ama daha çok aşımız olsaydı daha da çok yapabilirdik. En önemlisi, Fairfax ilçesinde aşı olmak isteyen herkes aşı olacak. Tek soru hangi hafta olacağı ve bu da ne kadar aşı tedarik edebileceğimize bağlı, ancak bu ilçede aşı olmak isteyen herkes aşı olabilecek” dedi. Fairfax İlçesi İdare Merkezi bugünlerde her zamankinden hareketli. Burada oluşturulan ana aşılama merkezinde 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ya da ön saflarda çalışan Amerikalılar Corona virüsünden korunmak için aşı olabiliyor. Merkezde hafta içi 900 doz aşı yapılırken, bu rakam haftasonunda 3 bin 500’e kadar çıkıyor.

Eyaletler aşı temini kadar aşı yapacak kişi bulmakta da sıkıntı yaşıyor. İşte bu noktada gönüllüler devreye giriyor.

Aşı olma fırsatı yakalayanlar da hem işleyişten memnun hem de aşıya bu kadar erken ulaşabildikleri için kendilerini güvende hissediyor.

Salgın döneminde hayatını riske atarak ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları da öncelikli grupta.

Her ne kadar az sayıda olsa da ciddi yan etkileri nedeniyle güven sorunu yaşayan her üç Amerikalı’dan biri kesinlikle ya da muhtemelen aşı olmayacaklarını söylerken şu anda sadece Fairfax’te bekleme listesinde olan 100 bin kişi var. İlçede aşı olabilecek yaştaki kişi sayısıysa 500 bin. Bundan sonrası için federal hükümetten en büyük beklentisi daha fazla sayıda aşı sağlanması.

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