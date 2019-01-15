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ABD halkına göre hükümetin kapanmasından Trump sorumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 04:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın her sabah Twitter'dan "Beyaz Saray'da uzlaşma için Demokratları beklediğini" ifade ederek hükümetin kapalı kalması konusunda Demokratları suçlaması Amerikan halkında karşılık bulamadı - Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesinin ulusal çapta yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 63'ünün Demokratların Meksika duvarı ödeneği olmaksızın hükümetin açılması planını desteklediği ortaya çıktı - Ankete katılanların yüzde 56'sı hükümetin kapanmasından Trump'ı ve Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi olarak Demokratlara karşı kullandığı hükümetin kapanma süreci ve Meksika duvarı ters tepti. Amerikan halkının çoğu hükümetin kapanmasından Trump'ı sorumlu tuttu.

ABD'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 23 gün geçti ancak Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için ödenek ayrılması talebi henüz Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlarca kabul edilmedi.

Trump'ın her sabah Twitter'dan "Beyaz Saray'da uzlaşma için Demokratları beklediğini" ifade ederek hükümetin kapalı kalması konusunda Demokratları suçlaması Amerikan halkında karşılık bulmadı.

Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesinin ulusal çaptaki anketinde katılımcıların yüzde 63'ünün Demokratların Meksika duvarı ödeneği olmaksızın hükümetin açılması planını desteklediği ortaya çıktı.

Diğer taraftan, ankete katılanların yüzde 56'sı hükümetin kapanmasından Trump'ı ve Cumhuriyetçileri, yüzde 36'sı ise Demokratları sorumlu tuttu, yüzde 8'i ise kararsız kaldı.

Hükümetin duvar ödeneğinden dolayı kapatılmasını karşı çıkanların oranı ise yüzde 63'ü buldu.

Ankete katılanların yüzde 54'ü ABD'nin güney sınırında bir krizin söz konusu olduğunu kabul ederken yüzde 59'u ise bu krizi çözmek için duvarın çözüm olmadığını savundu.

- Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ile hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1976'dan bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD federal hükümetin kapanması Meksika duvarı Trump

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