HABER

ABD harekete geçti! 4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 03:33 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve orada bekleyen binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

ABD harekete geçti! 4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullandı.

Senatodan geçen söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisinin dün onayladığı yardım paketinden farklı maddeler içermesi dikkati çekti.

Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliğini artırmak maksadıyla kongreden istediği finansal ödenek için 1.5 milyar dolar ayrılan tasarıda, geri kalan 3 milyar doların sınırda bekletilen on binlerce aile ve çocuğa yardım için harcanacağı belirtildi.

Öte yandan, bugün konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı üzerinde "sınır güvenliğine ödenek ayrılmadığı" gerekçesiyle uzlaşma sağlamayacaklarını kaydetti.

Senatodan geçen tasarıya sıcak baktığı belirtilen Trump'ın sınır güvenliği için ödenek içermeyen her tasarıyı veto edeceği iddia edildi.

MEKSİKA SINIRI'NDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu. (AA)

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Suudi Arabistan'a ateş püskürdü!Suudi Arabistan'a ateş püskürdü!
Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika yardım

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Suudi Arabistan'ın açıklamalarına ateş püskürdü: Açıklamadım çünkü korkuyorlar

Suudi Arabistan'a ateş püskürdü!

UNICEF'ten Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramına tepki

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

Tansiyon gittikçe artıyor! Trump'tan İran'a çok ağır sözler: Bencil ve aptallar

Trump çok ağır konuştu: Bencil ve aptallar

Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.