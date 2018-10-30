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ABD harekete geçti! Binlerce asker oraya gönderilmeye başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 01:18 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanına karşı önlem olarak Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk edeceği bildirildi.

ABD harekete geçti! Binlerce asker oraya gönderilmeye başladı!

ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O'Shaughnessy, İç Güvenlik Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta sonuna kadar 5 bin 200'ün üzerinde askeri güney sınırına sevk etmiş olacağız. bu sadece operasyonun başlangıcıdır. Bu sayıları ayarlamaya devam edeceğiz. Ancak şunu not edin bu sayı şu anda orada konuşlu 2 bin 92 ulusal muhafıza ek olarak sevk edilecek sayıdır." ifadelerini kullandı.

"800 ASKER ŞU AN SINIRA İNTİKAL EDİYOR"

Askerlerin ABD-Meksika sınırına yaklaşan göçmen kervanına karşı sınırı takviye için bölgeye sevk edileceğini belirten O'Shaughnessy, "Yaklaşık 800 asker şu anda sınıra intikal ediyor." dedi.

Pentagon'un bu sevkiyatı tartışmalara neden olurken, bu adım, son yıllarda Afganistan'ın ardından yapılan en fazla asker sevkiyatı olarak görülüyor.

Resmi rakamlara göre ABD'nin Afganistan'da 15 bin, Irak'ta 5 bin 200, Suriye'de ise 2 bin askeri bulunuyor.

Pentagon, Meksika sınırında yürüttüğü bu faaliyete "Sadık Vatansever Operasyonu" adını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah Twitter hesabında, göçmen kervanını "ülkesini işgal" olarak nitelemiş ve "Ordumuz sizi bekliyor olacak" şeklinde açıklama yapmıştı.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER ALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti. (AA)


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