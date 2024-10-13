ABD harekete geçti! Onay verildi, İran adımı: İsrail'e kurulacak

İsrail ve İran arasındaki gerilim Orta Doğu'daki tansiyonu giderek yükseltti. İran'ın balistik füzeli saldırısı sonrasında İsrail misilleme yapacağını ifade etmişti. Verilecek karşılığın sert olacağı aktarılırken Tel Aviv yönetimi henüz nasıl bir kaşılık vereceği konusunda karar vermedi.

NÜKLEER SANTRAL VE PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in vereceği karşılıkla ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve net bir kararın henüz alınmadığını aktarmıştı. Verilecek karşılık olarak nükleer santraller ve petrol tesislerinin vurulması en çok gündeme gelen konu.

YASAKLANDI

İran, İsrail'in saldırısına karşılık ilk kararını almış ve uçaklarda iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamıştı.

ABD ONAY VERDİ

ABD, İsrail-İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgeye daha önce askeri birlik göndermişti. ABD basınına göre Washington, THAAD füzelerini İsrail'e yerleştirmeyi onayladı. Füzenin kontrolünün ise ABD'de olacağı aktarıldı.