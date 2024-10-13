HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD harekete geçti! Onay verildi, İran adımı: İsrail'e kurulacak

ABD harekete geçti! Onay verildi, İran adımı: İsrail'e kurulacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.10.2024 18:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırısı dünyada paniğe yol açmıştı. Saldırı sonrasında Tel Aviv, sert bir misilleme yapacağını duyurmuştu. Bölgede peş peşe gelişmeler yaşanırken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD basınına göre Washington, THAAD füzelerini İsrail'e yerleştirmeyi onayladı.

İsrail ve İran arasındaki gerilim Orta Doğu'daki tansiyonu giderek yükseltti. İran'ın balistik füzeli saldırısı sonrasında İsrail misilleme yapacağını ifade etmişti. Verilecek karşılığın sert olacağı aktarılırken Tel Aviv yönetimi henüz nasıl bir kaşılık vereceği konusunda karar vermedi.

thumbs_b_c_9b9fcae7bbbaa6650df30200f9310339

NÜKLEER SANTRAL VE PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in vereceği karşılıkla ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini ve net bir kararın henüz alınmadığını aktarmıştı. Verilecek karşılık olarak nükleer santraller ve petrol tesislerinin vurulması en çok gündeme gelen konu.

thumbs_b_c_169ddbef41912f525adb50ff341f9672

YASAKLANDI

İran, İsrail'in saldırısına karşılık ilk kararını almış ve uçaklarda iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamıştı.

thumbs_b_c_b4bc0694ae9c88317fc441fb5245f2b7

ABD ONAY VERDİ

ABD, İsrail-İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgeye daha önce askeri birlik göndermişti. ABD basınına göre Washington, THAAD füzelerini İsrail'e yerleştirmeyi onayladı. Füzenin kontrolünün ise ABD'de olacağı aktarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
En Çok Okunan Haberler
BM'ye İsrail şoku

BM'ye İsrail şoku

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Yeni evi ifşa olmuştu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen böyle görüntülendi

Yeni evi ifşa olmuştu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen böyle görüntülendi

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.