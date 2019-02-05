ABD Haşdi Şabi Milislerinin İddiasını Yalanladı

Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak’ın Ninova bölgesinde İran destekli Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) adlı milis grubuyla karşı karşıya geldiği iddialarını yalanladı.

Irak’taki Şii milis grubu geçen hafta kendilerine bağlı savaşçıların IŞİD karşıtı koalisyona mensup Amerikan askerlerinin Musul’da bir saha operasyonu yapmasını engellediğini öne sürmüştü.

Koalisyon Sözcüsü Sean Ryan VOA’ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, atıf yapılan devriyenin rutin bir görev olduğunu ve bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Ryan, “Koalisyon, Irak hükümetinin davetiyle burada ve bu (misyon) Irak Güvenlik Güçleri’yle koordine edilmişti” ifadesini kullandı.

Koalisyon sözcüsü, operasyonla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Halk Seferberlik Güçleri (PMF) komutanlarından Ebu Caffar Şabaki Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Amerikan askerlerinin Musul’da tarama yaptığını ve video kayıt cihazlarıyla mahalleleri çektiğini söyledi. El Şabaki, PMF savaşçılarının, Amerikan askerlerinin PMF karargahının bulunduğu Musul Oteli yakınlarındaki Bakanlık Sarayı’na ulaşmalarının ardından tarama operasyonunu engellediğini iddia etti.