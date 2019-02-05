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ABD Haşdi Şabi Milislerinin İddiasını Yalanladı

05.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

IŞİD’e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak’ın Ninova bölgesinde İran destekli Haşdi Şabi milis grubuyla karşı karşıya geldiği iddialarını yalanladı

ABD Haşdi Şabi Milislerinin İddiasını Yalanladı

Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak’ın Ninova bölgesinde İran destekli Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) adlı milis grubuyla karşı karşıya geldiği iddialarını yalanladı.

Irak’taki Şii milis grubu geçen hafta kendilerine bağlı savaşçıların IŞİD karşıtı koalisyona mensup Amerikan askerlerinin Musul’da bir saha operasyonu yapmasını engellediğini öne sürmüştü.

Koalisyon Sözcüsü Sean Ryan VOA’ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, atıf yapılan devriyenin rutin bir görev olduğunu ve bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Ryan, “Koalisyon, Irak hükümetinin davetiyle burada ve bu (misyon) Irak Güvenlik Güçleri’yle koordine edilmişti” ifadesini kullandı.

Koalisyon sözcüsü, operasyonla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Halk Seferberlik Güçleri (PMF) komutanlarından Ebu Caffar Şabaki Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Amerikan askerlerinin Musul’da tarama yaptığını ve video kayıt cihazlarıyla mahalleleri çektiğini söyledi. El Şabaki, PMF savaşçılarının, Amerikan askerlerinin PMF karargahının bulunduğu Musul Oteli yakınlarındaki Bakanlık Sarayı’na ulaşmalarının ardından tarama operasyonunu engellediğini iddia etti.

PMF’in Ninova Operasyonları başkan yardımcısı Rıdvan el-Anzi de Amerikan askerlerinin PMF tarafından uyarılmaları ve PMF’in Başkanlık Sarayı alanına uzanan yolu kapamasından sonra operasyonlarına son verdiğini öne sürdü.

El-Anzi, “Verdiğimiz karşılık onlarda gözlenebilir bir panik hali ve aşırı korku yarattı. Kendilerine karşı bir eylem olabileceği beklentisiyle hava desteği talep ettiler” dedi.

PMF’in medya hesapları ve İran’ın devlet destekli haber kanalı Press TV de, PMF milislerinin Amerikan devriyesini durdurduğunu gösterdiği iddia edilen bir video yayınladı.

VOA, videonun gerçek olup olmadığını bağımsız kaynaklardan henüz doğrulayamadı.

Irak’ta İran destekli militanların ülkedeki Amerikan askerlerine meydan okuduğunu iddia ettiği örneklere daha önce de rastlanmıştı. PMF Irak’ta Amerikan askerlerinin varlığının Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor ve çekilmeyi reddetmeleri halinde kendilerine karşı eylemler düzenleme tehditlerinde bulunuyor.

Ancak Başkan Donald Trump, Irak’taki Amerikan askerlerinin İran tehdidine karşı koymak için bu ülkede kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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