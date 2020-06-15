HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden VOA'e Yasak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden VOA'e Yasak

15.06.2020 21:03 | Son Güncelleme

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Amerika’nın Sesi’nden gelecek (VOA) röportaj taleplerini geri çevirmeleri yönünde talimat aldıkları ortaya çıktı. İç yazışma, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayınlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden VOA'e Yasak

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Amerika’nın Sesi’nden gelecek (VOA) röportaj taleplerini geri çevirmeleri yönünde talimat aldıkları ortaya çıktı. İç yazışma, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayınlandı.

30 Nisan tarihli e-posta, Michawn Rich imzasını taşıyor. Tarım Bakanlığı sözcüsü olan Rich, Corona virüsü salgını sürecinde, basın ilişkilerine yardımcı olmak için CDC’de görevlendirilmişti. Rich, e-postada Rachael isimli bir çalışanın yeni görevini yerine getirmesine yardımcı olmak için CDC’nin basından gelen talepleri nasıl değerlendirdiği tarif ediliyor.

Ancak e-postanın, basından gelen taleplerin Sağlık Bakanlığı ya da Başkan Yardımcısı’nın ofisine gönderilmeden onaylanması bölümünde şu uyarı yer alıyor: ‘’NOT: Kural olarak Greta Van Susteren ya da Amerika’nın Sesi’yle bağlantılı kimsenin taleplerini yukarıya yollamayın.’’

Bu uyarının hemen altında da gerekçe olarak, VOA’i yabancı ülke propagandası yapmakla suçlayan Beyaz Saray’ın günlük haber bülteninin internet bağlantısı yer alıyor.

E-postada CDC’nin halkla ilişkiler direktör vekili ve çalışanlarının da isimleri yer alıyor.

VOA, bu talimatla ilgili CDC’den yanıt talep etti. CDC talebi kabul etmesine rağmen, şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Amerika’nın Sesi’nde ‘’Plugged in’’ programını sunan deneyimli gazeteci Greta Van Susteren ise e-postada isminin özellikle yer almasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Bugüne kadar CDC, Beyaz Saray ya da herhangi bir yerden Corona virüsü ya da başka haberlerinin haksız ya da yanlış olduğuna dair bir yorum almadığını söyleyen Van Susteren, ‘’Birini böyle dışlamak çok saçma’’ dedi.

Obama, Clinton ya da Bush yönetimleri dahil hiçbir yönetimin basından hoşlanmadığını söyleyen Van Susteren, ancak daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını da vurguladı.

Van Susteren, VOA dışında Gray TV adlı bir başka kanalda yaptığı programında da Corona virüsü ile ilgili kapsamlı yayınlar sunmuş, hatta Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 5 Nisan’da röportaj yapmıştı.

VOA Direktörü Amanda Bennett da CDC’nin iç yazışması nedeniyle üzgün ve şokta olduklarını bildirdi. Bennett, 14 Haziran’da yaptığı yazılı açıklamada, VOA’in bütçesini devletten alan bağımsız bir basın kuruluşu olduğuna dikkat çekti, suçlamaları reddetti ve CDC’yi bu talimatı hemen geri çekmeye çağırdı.

Bennett, açıklamasında, ‘’Federal bir dairenin halkla ilişkiler bürosunun, meslektaşımız Greta Van Susteren dahil VOA muhabirlerinin röportaj taleplerini koşulsuz olarak önceden reddetmesi ve bunu Associated Press haber ajansının COVID-19 haberini paylaştığı için VOA’i propaganda yapmakla suçlayan bir Beyaz Saray açıklamasına dayandırması daha da rahatsız edici’’ dedi.

Bennett, CDC yasağının uluslararası bir basın kuruluşu olan VOA’in salgını haberleştirmesi üzerindeki etkisini anlamanınsa zor olduğunu belirtti ve bu tür engellemeleri, Çin ve Rusya gibi basın özgürlüğü olmayan ülkelerde gördükleri zor şartlara benzetti.

CDC’nin e-postası, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında ortaya çıkan dört belgeden biri. Belgeleri, Columbia Üniversitesi bünyesinde basın özgürlüğü çalışmaları yapan bağımsız grup Knight İfade Özgürlüğü Enstitüsü talep etmişti. Enstitü, belgeleri 12 Haziran’da yayınladı.

Belgeler, CDC’nin sosyal medya kullanımı, basın talepleri ve haber kuruluşlarına bilgi sağlama konularını kapsıyor. Belgelerden biri ‘’Corona Virüsü Hastalığı ile Mücadelede CDC’nin İletişim ve Medya Stratejisi Taslağı’’ başlığını taşıyor.

Knight Enstitüsü, CDC uzmanlarının basınla ya da kamuoyu önünde konuşmasının engellendiği ve gazetecilerle konuşmadan önce ABD Başkan Yardımcısı’nın ofisiyle eşgüdümlü hareket etmeleri gerektiğine dair iddialar üzerine, belgelerin açıklanması için dava açmıştı.

Enstitü avukatlarından Anna Diakun, VOA’e yaptığı açıklamada, bu davayı açmalarının sebebinin kamu sağlığı iletişiminin siyasete alet edildiği endişeleri olduğunu söyledi. Diakun, hükümetin CDC’nin iletişimini ne kadar yönlendirdiğini halkın bilmeye hakkı olduğunu, böylelikle açıklamaların doğruluğunu kendilerinin değerlendirebileceğini kaydetti.

Diakun, ‘’Bize şu ana kadar iletilen belgelere göre Başkan Yardımcısı’nın makamının görevleri tamamen yeniden hazırlanmış, bu nedenle bu makamın oynadığı rolü tam olarak bilmemiz zor’’ dedi.

Knight İfade Özgürlüğü Enstitüsü, 18 Haziran’da iletilecek yeni belgelerle bu rolü daha iyi anlayabilmeyi umuyor. Mike Pence’in makamı ise VOA’in konuyla ilgili yorum talebini reddetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Yolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Başbakan görevi bıraktıYolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Başbakan görevi bıraktı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Diğer Haberler
Vakalar yeniden artınca Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi! İkinci dalga mı?

İkinci dalga mı? Vakalar yeniden artınca açıklama geldi

Almanya'da gündem Türkiye! Milletvekili Arif Taşdelen mektupla talep etti

Almanya'da gündem Türkiye! Mektup yazarak talep etti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi

Yolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev görevi bıraktı

Yolsuzluk tartışmaları istifa getirdi! Başbakan görevi bıraktı

Milyonlarca yıl önce yaşamış! 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

Heyecanlandıran keşif: İki ayağı üzerinde yürüyordu

Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.