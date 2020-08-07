HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD hastanesinde 25 yıllık tesadüf

ABD hastanesinde 25 yıllık tesadüf

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas kentinde Doktor Bryan Cox, 25 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği Lauren Cortez’in oğlunun da doğumunda yer aldı. Cortez, hem kendisini hem de oğlunun doğumunu gerçekleştiren Doktor Cox’a teşekkür etti.

Olay, ABD’nin Teksas eyaleti San Antonio'daki Metodist Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bryan Cox, 23 Mart 1995 tarihinde Lauren Cortez'in doğumunu gerçekleştirdi. Hamile kalan Cortez doğum için San Antonio'daki Metodist Hastanesi'ne gitti. Cortez, gittiği hastanede 25 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği doktor Cox ile karşılaştı. Hastane kayıtlarından Cortez, 25 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği doktor Cox'un bu sefer kendi çocuğunun da doğumunu gerçekleştirdiğini öğrenince şoke oldu.

"BENİ VE OĞLUMUN DOĞUMUNU GERÇEKLEŞTİREN DOKTORUMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Erkek çocuğu dünyaya getiren Cortez, 25 yıl dopumunu gerçekleştiren doktoru Cox'a göz yaşlarıyla teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr Cox, “Lauren bana hamile olarak geldi ve ve çok heyecanlıydı. Tüm hamilelik süreci oldukça keyifliydi" dedi. Lauren Cortez, eski fotoğraflarını da paylaşarak “Beni dünyaya getiren doktor, oğlumu da dünyaya getirdi. Teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

İğrenç olay! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!

Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!

Lübnan’dan gelen bir İHA’nın düşürüldü iddiası

Lübnan’dan gelen bir İHA’nın düşürüldü iddiası

Bilim insanları dünyadaki en parlak malzemeyi üretti

İşte dünyadaki en parlak malzeme!

Semptomatik ve asemptomatik hastalar koronavirüsü eşit oranda bulaştırıyor

Semptomatik ve asemptomatik hastalar eşit oranda bulaştırıyor

TikTok'tan Trump'a tepki: Hukukun üstünlüğünün tesisi için her yola başvuracağız

Trump'a büyük tepki: Her yola başvuracağız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.