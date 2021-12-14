ABD Hava Kuvvetleri Aşısız 27 Personeli Görevden Aldı

ABD Hava Kuvvetleri, COVID-19 aşısı yaptırmayı reddettikleri için emire itaatsizlik gerekçesiyle 27 personeli görevden aldığını açıkladı. Söz konusu askerler COVID-19 aşısı nedeniyle görevden el çektirilen ilk personel oldu.

ABD Hava Kuvvetleri, personeline 2 Kasım tarihine kadar aşı olması talimatı vermişti. Binlerce personelin aşı olmayı reddettiği ya da muafiyet başvurusunda bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer, 27 kişinin ardından görevden alınan başka personelin de olmasının beklendiğini ifade ediyorlar.

Görevden alınan 27 kişinin düşük mevkideki genç askerler oldukları belirtiliyor. Görevden alınan personel arasında, sağlık inanç ya da görevi nedeniyle muafiyet hakkı kazanan kimse olduğu açıklandı.

Görevden alma sonrasında personelin mevcut durumuna ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı. ABD Savunma Bakanlığı aldığı kararla tüm personelin COVID-19 aşısı yaptırması talimatı vermişti.

Görevden alınan personel arasında, sağlık inanç ya da görevi nedeniyle muafiyet hakkı kazanan kimse olduğu açıklandı.

Emire itaatsizlik nedeniyle görevden alma orduda çok sık rastlanan bir durum değil. Hava Kuvvetleri’nden bu yıl şu ana kadar 1800 personelin emire itaatsizlik iddiasıyla görevden alındığını belirtiyorlar.

Şu ana kadar ABD Hava Kuvvetleri’nde binden fazla askerin aşı olmayı reddettiği, 4 bin 700’den fazla kişinin de inançları nedeniyle aşı olmak istemediklerini ve muafiyet başvurusunda bulundukları biliniyor. Hava Kuvvetleri personelinin yüzde 97’den fazlasının bugüne kadar en az bir doz COVID-19 aşısını oldukları belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon da şu ana dek ABD ordusunda görevli bulunan asker ve personelin yüzde 96,4’ünün en az bir doz aşı olduklarını açıkladı.

