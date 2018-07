ABD Hava Kuvvetleri ile Cloud9 partnerlik anlaşması imzaladı!

Daha önce ELEAGUE etkinliklerinde de gördüğümüz ABD Hava Kuvvetleri Cloud9'ın CS:GO takımı ile partnerlik anlaşması imzladı. Cloud9 oyuncuları bu anlaşma ile Amerika'nın her bir köşesindeki askeri hava üslerini görme fırsatına sahip olacaklar. Anlaşma dahilinde Hava Kuvvetleri'nin farklı departmanlarıyla da tanışıp zaman geçirme şansını yakalayacak olan oyuncuların ilk durağı Georgia'daki hava üssü olarak açıklandı. Tüm bu ziyaretler aylık video içeriği olarak Cloud9'ın resmi sosyal medya kanallarından yayınlanacak. Hava Kuvvetleri ayrıca Cloud9'ın ELEAGUE'deki sponsorluk masraflarını da üstlenecek.

İşte Cloud 9 Youtube kanalının konu ile ilgili yayınladığı video

Takımın sahibi Jack Etienne yaptığı basın açıklamasında anlaşma ile ilgili olarak ABD Hava Kuvvetleri için farkındalık yaratmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti ve hayranlarına takımın tamamıyla farklı taraflarını gösteren içerikler üretileceğini de sözlerine ekledi.

We’re excited to announce our #C9CSGO partnership with @USAFRecruiting! We’re looking forward to collaborating creatively with our team, showcasing opportunities to make a difference with the #USAF! #AimHigh



