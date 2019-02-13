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ABD Hava Kuvvetleri’nin Eski Yetkilisi İran İçin Casuslukla Suçlandı

13.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri’nin eski bir istihbarat uzmanı, İran için casusluk yapmakla suçlandı

ABD Hava Kuvvetleri’nin Eski Yetkilisi İran İçin Casuslukla Suçlandı

ABD Hava Kuvvetleri’nin eski bir istihbarat uzmanı, İran için casusluk yapmakla suçlandı. Amerikalı savcılar, İran’a iltica eden Monica Elfriede Witt hakkında Tahran hükümeti temsilcilerine eski iş arkadaşları hakkında araştırma ve gizli bilgiler aktarmaktan dolayı iddianame hazırlandığını belirtti.

Adalek Bakanlığı’nın iddianamesi, 2013 yılında iltica eden ve halen kaçak durumda olan Witt’le birlikte 4 İranlı bilgisayar korsanına daha suçlamalar yöneltiyor. Savcıların verdiği bilgiye göre, sözkonusu bilgisayar korsanları Witt’in verdiği bilgileri Amerikan istihbarat camiasının eski mensuplarını hedef almak için kullandı.

İddianamede dört İranlı’nın İran Devrim Muhafızları adına hareket ettiği ve dördünün de kaçak durumda olduğu kaydediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nda ulusal güvenlik dairesinin başındaki isim olan Bakan Yardımcısı John Demers, “Bugün Amerika açısından, vatandaşlarından birinin ülkesine ihanet ettiği üzücü bir gün” dedi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın baş ulusal güvenlik yetkilisi Jay Tabb, FBI’ın Witt’i iltica etmeden önce İran istihbaratınca kullanılmak için açık hedef haline geldiği yönünde uyardığını ama Witt’in bu uyarılara kulak tıkadığını söyledi.

Washington ayrıca, İran merkezli iki şirketi ve bu şirketlerle bağlantılı bazı kişileri yaptırım listesine aldı.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kara listeye alınan şirketler New Horizon ve Net Peygard Samavat. er kampanya üzerinden Amerikan hükümeti ve ordusunun mevcut ve eski per

Bakanlık, Net Peygard’ın kötü niyetli bir sibsonelini hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, New Horizon’ın da İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü’nun eleman toplama ve yabancı konuklardan istihbarat edinme çabalarına destek için uluslararası konferanslar düzenlediği kaydedildi.

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