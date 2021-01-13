HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

ABD 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelen neredeyse tüm yolculardan negatif koronavirüs testi istenecek.

ABD 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelen neredeyse tüm yolculardan negatif koronavirüs testi istenecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı talimata göre ABD vatandaşları dahil ABD'ye havayoluyla giriş yapan tüm yolculardan en fazla üç gün içinde alınmış negatif koronavirüs testi ya da koronavirüs geçirip iyileştiğini
gösterir belge istenecek.

Test zorunluluğu transit yolcular dışında iki yaşın üzerindeki tüm gelen yolcuları kapsıyor. CDC sıfır ya da sıfıra yakın test kapasitesi olan aralarında Karayiplerdeki bazı devletlerin de bulunduğu ülkeleri bu kuralların dışında tutmayı değerlendirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Kiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandıKiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor: Binlerce dosya indirilebilir formatta yayınlandı

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Vaka sayısı yeterli değil diye İran'dan yardım istediler

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

Ülke şokta! Başbakan istifa etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.