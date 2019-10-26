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ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2019 05:04 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin , ' Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır' ifadelerini kullandı.

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığına başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

'KÜBA KENDİ İNSANLARINA BASKI YAPIYOR VE MADURO'YA DESTEK VERİYOR'

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti havaalanını kullanacağı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Küba uçuş yasağı

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