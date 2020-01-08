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  4. ABD Havayolu Şirketlerinin Irak Üzerinde Uçmasına Yasak

ABD Havayolu Şirketlerinin Irak Üzerinde Uçmasına Yasak

08.01.2020 05:23 | Son Güncelleme

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Amerikan sivil havayolu şirketlerinin Irak, İran, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hava sahasındaki uçuşlarını yasakladı

ABD Havayolu Şirketlerinin Irak Üzerinde Uçmasına Yasak

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Amerikan sivil havayolu şirketlerinin Irak, İran, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hava sahasındaki uçuşlarını yasakladı.

FAA yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki artan gerilim ortamında sivil uçakların "yanlış hedef tanımlamalarına" maruz kalma riskinin olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, kısıtlamaların, "Orta Doğu'da artan askeri hareketlilik ve siyasi gerilimlerin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından oluşturduğu olası riskler" nedeniyle getirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Salı gecesi, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava operasyonunda öldürülmesine misilleme olarak Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu en az iki üssü balistik füzelerle vurmuştu.

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